"Понедельничный мост": как избавиться от чувства пустоты после ярких выходных

После насыщенных выходных некоторые люди неожиданно сталкиваются с чувством пустоты и одиночества. Причину такого состояния объяснил психолог Родион Чепалов в беседе с РИАМО.

– Я бы назвал это "эффектом выключенного праздника". В выходные много общения, движения, впечатлений, музыки, разговоров, а в понедельник стимуляция резко падает. На контрасте обычная тишина ощущается не нейтрально, а как пустота, – объяснил специалист.

Сильнее всего это состояние может проявляться у людей, которым трудно оставаться наедине с собой, а также у экстравертов после эмоционально насыщенных встреч. Еще одна причина – нехватка в буднях занятий, которые приносят удовольствие и помогают переключиться после работы.

Чтобы переход от выходных к рабочей неделе не ощущался таким резким, психолог предлагает устраивать "понедельничный мост" – небольшой приятный ритуал, который поможет сохранить ощущение радости и в начале недели. Это может быть любимый завтрак, прогулка после работы, звонок другу или песня.

– И еще стоит задать себе вопрос: "Мне сейчас одиноко или просто стало тихо?" Эти состояния часто путают, а помощь при разных ситуациях нужна разная, – добавил Чепалов.

Напомним, ранее психолог рассказал, как остановить бесконечные конфликты в семье.