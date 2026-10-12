Нуждается в экстренной помощи: 76-летний кузбассовец пропал без вести

Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Кузбасс, в Прокопьевске пропал 76-летний Николай Иванович Зеленин. Он 1950 года рождения.

С 11 октября 2026 года его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза серо-голубые.

Во что был одет: куртка в бело-голубую клетку, чёрные штаны, чёрные туфли и чёрно-серая шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Николая Зеленина, сообщите по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев.

Инфорг: Тайга (Елена), телефон 8 905 949 51 64.

Напомним, что в Кузбассе нередко пропадают люди. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке искали 13-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.