Ищут третий день: в Кузбассе без вести пропала девочка

По данным регионального ГУ МВД, 13-летняя Ирина Митасова пропала в Заводском районе Новокузнецка ещё три дня назад – 6 октября текущего года около 17:30 она ушла из дома и не вернулась. Что в ребенком – неизвестно.

Ирина выглядит чуть старше своего возраста – на вид ей 15 лет, небольшого роста, около 150 сантиметров, худенькая и кареглазая. Из особых примет – необычный оттенок волос, они темные с красным оттенком.

В день пропажи девочка была одета в черные брюки-клеш, белую кофту с черным рисунком и розовый теплый жилет.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ирины Митасовой, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-52-32-32, 8-(3843)-52-32-20 или 02 (102 с мобильного телефона).