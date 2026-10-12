В Красноярском крае мужчина на снегоходе ушел под лед и утонул

Трагедия произошла накануне, 11 октября, на озере Безымянном возле поселка Сындасско. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края.

По информации спасателей, 22-летний молодой человек передвигался по озеру на снегоходе и, уйдя под лед, утонул. На место происшествия направили следственно-оперативную группу, которой предстоит установить все обстоятельства случившегося, пишет "КП-Красноярск".

В МЧС предупредили, что на севере Красноярского края ледостав только начинается. Лед на водоемах еще не успел окрепнуть, поэтому выходить на замерзшие озера и реки, а тем более передвигаться по ним на снегоходах, смертельно опасно.

Как отметили sibnovosti.ru, ориентиром считается лед толщиной не менее 10 сантиметров для пешеходов и не менее 15 сантиметров – для транспорта. Однако даже достаточная толщина не гарантирует безопасности: лед может быть непрочным возле течений, родников и участков с водной растительностью.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе произошли две трагедии на воде.