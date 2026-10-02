Две трагедии на воде: в Кузбассе перевернулись лодки – есть погибшие

По предварительным данным, 1 октября около 16:00 в районе поселка Красная Поляна на реке Кара-Чумыш перевернулась лодка. Судоводитель оказался в воде и утонул. Местонахождение пассажира до сих пор неизвестно.

– Кроме того, в верховьях реки Уса в Междуреченском муниципальном округе перевернулась моторная лодка, на которой находилось два человека, один из них утонул, – сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По обоим фактам Кемеровский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственные проверки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины происшествий.

Также проверку проводит прокуратура.

– Беловская и Новокузнецкая транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта, – подчеркнули в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее транспортная прокуратура сообщала о том, что в Кузбассе локомотив снес квадроцикл на ж/д путях.