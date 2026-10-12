Фальшь раскрылась: закорючки в бумагах довели кузбассовца до суда

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в суд ушло уголовное дело о служебном подлоге.

Обвиняемый – начальник Топкинской механизированной дистанции, которая относится к филиалу ОАО "РЖД". Мужчину обвиняют в том, что он подделал документы.

По версии следствия, всё произошло в апреле 2026 года. Начальник дистанции подделал подписи уполномоченных лиц. А ещё из личной заинтересованности внёс в акты технического осмотра ложные сведения.

Речь идёт о специальном железнодорожном подвижном составе, который используют для ремонта путей. В документах мужчина указал, что неисправностей нет. Хотя они были. И мешали и эксплуатации, и допуску техники на пути общего пользования.

На основании этих поддельных актов состав выпустили на инфраструктуру ОАО "РЖД". То есть неисправная техника оказалась на путях, по которым ездят поезда.

Дело направлено в Топкинский городской суд. Там его рассмотрят по существу.