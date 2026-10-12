Погода резко испортится: в Кузбассе похолодает до -5°C

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие дни в Кузбассе. Судя по опубликованным данным, в регионе ожидается холодная погода.

Так, в ночь на 13 октября в Кузбассе будет +1, +6°C, местами до – 4°C, днем +5, +10°C. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер прогнозируется западный с порывами до 13-16 м/с.

В среду, 14 октября, ночью ожидается – 3, +2°C, днем +2, +7°C. Ночью пройдут дожди, а днем в отдельных районах прогнозируются дожди и мокрый снег. Ветер сохранится западный с порывами до 14 м/с.

В четверг, 15 октября, ночью будет 0, – 5°C, днем – 1, +4°C. Снова пройдут мокрый снег и дождь. Ветер сменится на северо-западный с порывами до 13 м/с.