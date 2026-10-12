Вспомнила родных спустя 4 года: пенсионерке провели уникальную операцию в Сибири

В Томске микрохирурги впервые в России провели экспериментальную операцию 78-летней пациентке с болезнью Альцгеймера. Подробности сообщила "Российская газета".

Так, операция длилась около трех часов. Под микроскопом специалисты Андрей Байтингер и Юрий Магай соединяли мельчайшие сосуды с лимфатической системой, чтобы улучшить отток жидкости из головного мозга. Для этого использовали хирургические нити, в несколько раз тоньше человеческого волоса.

Первые изменения стали заметны уже после пробуждения пациентки. Женщина узнала свою дочь и внучку, которую не помнила четыре года.

Микрохирург Андрей Байтингер назвал операцию исторической для отечественной медицины.

В основе экспериментального вмешательства – методика глубокого шейного лимфатического шунтирования. Она создает дополнительный путь для отведения жидкости из мозга и помогает затормозить нейродегенеративные процессы, связанные с болезнью Альцгеймера.

Как пишут sibnovosti.ru, теперь за состоянием пациентки будут наблюдать в течение года, чтобы оценить эффективность методики.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские онкологи впервые провели сложнейшее вмешательство на трахее – и спасли пациентку.