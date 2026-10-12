Кузбасские врачи лишили женщину кислорода, чтобы спасти ей жизнь

Как сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, кузбасские онкологи совершили настоящий прорыв. Врачи диспансера имени М.С. Раппопорта провели уникальную операцию и спасли 65-летнюю женщину.

Пациентка стала задыхаться. Врачи выяснили причину – опухоль в нижней части трахеи. Она перекрыла просвет на две трети. Дышать становилось всё труднее.

Хирургам предстояло удалить поражённый участок. А потом – соединить трахею и два бронха. Причём так, чтобы не нарушить дыхание. Задача сложнейшая.

Впервые такую операцию выполнила бригада торакального отделения №1 под руководством Александра Миклина.

Анестезиологи применили раздельную интубацию левого бронха с временным апноэ. Проще говоря, на несколько секунд останавливали дыхание. Именно так и нужно действовать в подобных случаях.

– Хирурги полностью удалили опухоль и восстановили целостность дыхательных путей, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Уже на следующий день после операции женщина начала вставать и ходить. Через 12 дней её выписали. Чувствует она себя удовлетворительно. И дополнительное лечение ей не потребуется.