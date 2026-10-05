В Кузбассе спасатели экстренно вызволяли из плена кота и мужчину

Новокузнецкие спасатели помогли котику и горожанину, которые попали в страшную передрягу. Как рассказывает городское Управление по защите населения и территории, 30 сентября очевидцы сообщили о несчастном животном в Новоильинском районе – кот застрял в вентиляции дома.
– Кот застрял в вентиляционном отверстии жилого дома и не мог выбраться самостоятельно, – сказали в службе спасения.
Специалисты аккуратно распилили заслонку и деблокировали хвостатого, применив аварийно-спасательный инструмент. Шерстяной бедолага не пострадал.
Затем поступил сигнал из Куйбышевского района – там мужчина провалился в открытый колодец и серьёзно пострадал.
Спасатели достали раненого на поверхность и передали его скорой помощи. Место происшествия сразу после этого огородили.