Необъяснимый поступок: в Кузбассе задержали театрального дебошира

В Новокузнецке в полицию обратился местный житель. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса. Мужчина рассказал, что кто-то повредил фонари около театра кукол. А ещё в соцсетях появилось видео. На нём видно, как мужчина пинает уличный декор.

Полицейские направили на место ближайшие патрули. Туда приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали дебошира и увезли в отдел полиции.

Нарушителем оказался 23-летний грузчик одного из сетевых гипермаркетов.

– Объяснить причины своего поведения новокузнечанин не смог, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

На него составили протокол за повреждение чужого имущества. А театр может через суд потребовать возмещения ущерба.

А в Кузбассе уже бывали случаи, когда дебоширов находили в самых неожиданных местах. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове мужчина устроил интимное шоу в автобусе, а потом его нашли в фонтане.