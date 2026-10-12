Массового отстрела не будет - в Кузбассе раскрыли данные о численности медведей

По данным министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, плотность популяции медведя в регионе составляет 0,5 особи на 1000 га охотничьих угодий. Максимально допустимое значение – 1,5 особи, то есть численность ниже норматива более чем в два раза.

В текущем году резко возросло количество выходов медведей к населенным пунктам, а также к промышленным и туристическим объектам. Причина – неурожай кедрового ореха и других ключевых кормов. В поисках лучшей кормовой базы животные осваивают заброшенные садовые участки с плодово-ягодными кустарниками и несанкционированные свалки пищевых и бытовых отходов. С этой проблемой столкнулся весь Сибирский федеральный округ.

– Никто не будет бездумно уничтожать зверей, отстреливают только тех, что выходят к жилью и представляют опасность. Остальные звери находят пищу в природной среде, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе появились медведи-каннибалы – ученый рассказал, что за жуть творится в тайге.