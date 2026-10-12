Политика

Губернатор Кузбасса назвал новую дату прямого эфира

Прямой эфир с первым лицом Кузбасса запланирован уже скоро.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк анонсировал новые дату и время прямого эфира. Трансляцию ныне запланировали на вторник.

– Во вторник, 13 октября, в 13:00 проведу прямой эфир. Пишите ваши вопросы в комментариях под этим постом, – рассказал Середюк в своих соцсетях.

За считанные минуты в комментариях набежали десятки жалоб: подписчики возмущены дорогами, нехваткой лекарств, медициной и прочим.

Напомним, прямой эфир должен был пройти в минувший четверг, но глава региона вынужденно его отменил из-за мероприятия федерального уровня. Губернатор пообещал ответить на все вопросы позже.

Фото: тг / Илья Середюк
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