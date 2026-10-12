Пятеро погибли в 39 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

В Кемерове полицейские провели профилактическую беседу с водителями скорой помощи с целью предупреждения аварийности.

Полицейские напомнили, что использование проблесковых маячков и сирены даёт преимущество только тогда, когда водители СМП убедились, что другие участники движения уступают дорогу.

Инспекторы детально разобрали основные причины аварий с участием оперативных служб и обратили внимание на важность строгого соблюдения скоростного режима и учёта текущих погодных и дорожных условий при выезде на экстренные вызовы.

Водители СМП задали инспекторам вопросы о взаимодействии с другими участниками дорожного движения и спорных ситуациях на улицах.

В конце встречи госавтоинспекторы поблагодарили медработников за их нелёгкий труд.