Пятеро погибли в 39 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 5 по 11 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 439 нарушений правил дорожного движения: 106 – среди пешеходов, 4 333 – среди водителей.
- 168 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 250 – попались на езде без прав;
- 132 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 202 – нарушили правила перевозки детей;
- 239 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 97 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 126 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 203 – не пропустили пешехода.
Произошло 39 ДТП, в которых 5 человек погиб и 45 травмированы.
В Осинниках задержан несовершеннолетний мотоциклист.
Инспекторы остановили мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток без прав. В присутствии законного представителя на юношу составлен материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не имеющим права управления".
Информация о подростке также передана в отдел ПДН, а мотоцикл помещён на спецстоянку.
В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад №226.
Вместе с инспектором малыши вспомнили, что означают сигналы светофора, какие бывают дорожные знаки и как правильно переходить проезжую часть.
Особое внимание уделили безопасности в тёмное время суток.
В Тяжинском округе пресечено управление мопедом малолетним ребёнком.
Инспекторы остановили мопед. За рулём находился 9-летий мальчик, который перевозил 8-летнего пассажира, оба были без шлемов.
На законных представителей гонщика составлен протокол о передаче управления лицу без прав, за что грозит штраф в размере 30 000 рублей.
Мопед помещён на спецстоянку.
В Кемерове полицейские провели профилактическую беседу с водителями скорой помощи с целью предупреждения аварийности.
Полицейские напомнили, что использование проблесковых маячков и сирены даёт преимущество только тогда, когда водители СМП убедились, что другие участники движения уступают дорогу.
Инспекторы детально разобрали основные причины аварий с участием оперативных служб и обратили внимание на важность строгого соблюдения скоростного режима и учёта текущих погодных и дорожных условий при выезде на экстренные вызовы.
Водители СМП задали инспекторам вопросы о взаимодействии с другими участниками дорожного движения и спорных ситуациях на улицах.
В конце встречи госавтоинспекторы поблагодарили медработников за их нелёгкий труд.
Кроме того, на дорогах Кузбасса участились нарушения водителями правил в части предоставления преимущества в движении автомобилям оперативных служб, в связи с чем контроль будет усилен.
Достигнута договорённость с руководством заинтересованных ведомств о предоставлении записей видеорегистраторов, установленных в специализированных автомобилях, с фактами непредоставления им преимущества в движении.
Инспекторы тщательно просмотрят записи и обязательно накажут всех нарушителей.
За непропуск машины СМП с проблесковыми маячками и звуковой сиреной грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав от полугода до года.
Если авария привела к тяжкому ранению людей, то грозит уголовное дело по ч.1 ст. 124.1 УК РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", а это штраф до 80 000 рублей или до двух лет колонии. В случае гибели человека – до четырёх лет колонии.