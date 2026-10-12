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Пятеро погибли в 39 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 5 по 11 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 439 нарушений правил дорожного движения: 106 – среди пешеходов, 4 333 – среди водителей.

  • 168 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
  • 250 – попались на езде без прав;
  • 132 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
  • 202 – нарушили правила перевозки детей;
  • 239 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
  • 97 – нарушили правила проезда перекрёстков;
  • 126 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
  • 203 – не пропустили пешехода.

Произошло 39 ДТП, в которых 5 человек погиб и 45 травмированы.

В Осинниках задержан несовершеннолетний мотоциклист.

Инспекторы остановили мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток без прав. В присутствии законного представителя на юношу составлен материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не имеющим права управления".

Информация о подростке также передана в отдел ПДН, а мотоцикл помещён на спецстоянку.

В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад №226.

Вместе с инспектором малыши вспомнили, что означают сигналы светофора, какие бывают дорожные знаки и как правильно переходить проезжую часть.

Особое внимание уделили безопасности в тёмное время суток.

В Тяжинском округе пресечено управление мопедом малолетним ребёнком.

Инспекторы остановили мопед. За рулём находился 9-летий мальчик, который перевозил 8-летнего пассажира, оба были без шлемов.

На законных представителей гонщика составлен протокол о передаче управления лицу без прав, за что грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Мопед помещён на спецстоянку.

В Кемерове полицейские провели профилактическую беседу с водителями скорой помощи с целью предупреждения аварийности.

Полицейские напомнили, что использование проблесковых маячков и сирены даёт преимущество только тогда, когда водители СМП убедились, что другие участники движения уступают дорогу.

Инспекторы детально разобрали основные причины аварий с участием оперативных служб и обратили внимание на важность строгого соблюдения скоростного режима и учёта текущих погодных и дорожных условий при выезде на экстренные вызовы.

Водители СМП задали инспекторам вопросы о взаимодействии с другими участниками дорожного движения и спорных ситуациях на улицах.

В конце встречи госавтоинспекторы поблагодарили медработников за их нелёгкий труд.

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Кроме того, на дорогах Кузбасса участились нарушения водителями правил в части предоставления преимущества в движении автомобилям оперативных служб, в связи с чем контроль будет усилен.

Достигнута договорённость с руководством заинтересованных ведомств о предоставлении записей видеорегистраторов, установленных в специализированных автомобилях, с фактами непредоставления им преимущества в движении.

Инспекторы тщательно просмотрят записи и обязательно накажут всех нарушителей.

За непропуск машины СМП с проблесковыми маячками и звуковой сиреной грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав от полугода до года.

Если авария привела к тяжкому ранению людей, то грозит уголовное дело по ч.1 ст. 124.1 УК РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", а это штраф до 80 000 рублей или до двух лет колонии. В случае гибели человека – до четырёх лет колонии.

Фото\Видео: Госавтоинспекция Кузбасса
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