Где в Кузбассе дышать опаснее всего - данные гидрометцентра

За сентябрь 2026 года уровень загрязнения атмосферы в Кемерове оценили как повышенный, в Новокузнецке – как высокий, в Прокопьевске – как повышенный. Такие данные опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

В Кемерове повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода и формальдегидом зарегистрирован в Кировском районе. В Рудничном районе – повышенный уровень по диоксиду азота. А в Центральном районе зафиксирован повышенный уровень загрязнения оксидом азота, взвешенными веществами и аммиаком.

В Новокузнецке общая оценка качества атмосферы оказалась самой тревожной – уровень загрязнения характеризуется как высокий. Высокий уровень по формальдегиду зарегистрирован в Кузнецком районе. Повышенный уровень по взвешенным веществам – в Центральном и Куйбышевском районах. А фтористый водород превышает норму сразу в шести районах: Новоильинском, Орджоникидзевском, Центральном, Заводском, Кузнецком и Куйбышевском.

В Прокопьевске уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный. В Центральном и Рудничном районах зафиксирован повышенный уровень по взвешенным веществам, а в Центральном – еще и по оксиду углерода.