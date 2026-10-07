Антисанитария: в Кемерове остановили работу опасной пекарни

В Кемерове приставы временно закрыли пекарню. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Документ поступил в отделение по Ленинскому району Кемерова. Речь о приостановке работы предприятия общественного питания, которое принадлежит местному предпринимателю.

Причина – решение суда. Его вынесли из-за нарушений санитарных норм.

Что именно нашли специалисты? Нарушения, которые создавали угрозу здоровью посетителей. В пекарне не было нормального отвода сточных вод – стоки собирались в канистру. А ещё там не сделали условий, чтобы работники могли соблюдать правила личной гигиены.

– Судебные приставы Кузбасса приостановили деятельность индивидуального предпринимателя на 60 суток, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Всё это время они будут следить за исполнением решения суда.

Осведомлённый источник рассказал редакции VSE42.RU адрес пекарни – проспект Ленина, 136, корпус 5.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе нашли смертельно опасную сауну. Тогда приставы опечатали вход в заведение в Яшкино, где выявили грубые нарушения.