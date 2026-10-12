Кузбасские чиновники проиграли суд 7-летней школьнице - что случилось

В Мариинске произошла история, которая закончилась судом. И только теперь, после апелляции, в ней поставили точку. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Всё случилось в конце марта 2026 года. Семилетняя девочка возвращалась домой после школы. В центре города, у продуктового магазина, на неё набросилась бродячая собака. Чёрная, с жёлтым чипом на ухе.

Собака вела себя агрессивно. Она укусила ребёнка за ногу. В тот же день девочка с мамой пошла к травматологу. И услышала диагноз – открытая рана ноги.

– При этом до настоящего времени она испытывает страх перед собаками, – отметили в Мариинском городском суде

Прокурор встал на сторону пострадавшей и пошёл в суд. Он потребовал, чтобы администрация Мариинского округа выплатила компенсацию морального вреда. В мэрии с этим не согласились. Там заявили, что за отлов бездомных животных отвечает Управление ЖКХ, а контракт на отлов уже заключён.

Но суд разобрался в ситуации. Полномочия по обращению с бездомными животными лежат именно на местной власти. И передача их кому-то другому не снимает с муниципалитета ответственность.

Мариинский городской суд обязал администрацию выплатить девочке 15 тысяч рублей.

В мэрии попытались оспорить это решение. Но в минувший четверг его оставили в силе. Так что теперь точка поставлена окончательно.