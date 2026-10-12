Школу в Кемерове обещали отремонтировать до конца года, а готово 65%: что сделано

В Кировском районе Кемерова продолжается капитальный ремонт школы №19. На данный момент объект готов на 65%, а строители приступили к чистовой отделке. Самый сложный и трудоемкий этап – замену внутренних инженерных сетей – уже полностью завершили. Об этом сообщили в администрации города.

– Готовность объекта сегодня составляет 65%, и сейчас все силы подрядчика брошены на создание уюта внутри здания и благоустройство прилегающей территории, – подчеркнули в мэрии.

В школе обновили систему отопления, канализацию и проводку, а также подвели основное электроснабжение. Черновые работы внутри практически закончены. На объект завезли обои под покраску и кафель для коридоров и санузлов, параллельно готовятся каркасы для потолков. Установку межкомнатных дверей и сантехники запланировали сразу после завершения отделочных работ.

Изменения видны и снаружи: обозначены аллеи под будущие деревья – проект обновления школьного двора согласовали с родителями учеников. Строители кладут тротуарную плитку и готовятся к асфальтированию дорожек. Подготовлены площадки для детских и спортивных зон – в ближайшие две недели здесь завершат дорожные работы и уложат безопасное резиновое покрытие, после чего останется смонтировать игровое оборудование.

Впереди у специалистов финальный объем задач: завершить внутреннюю отделку помещений и обустроить крыльцо главного входа.

Напомним, ранее горожане жаловались, что ремонт школы затянулся. Работы обещали завершить до конца этого года.