Подделал подпись хозяина: на Сахалине хитрый автослесарь продал чужую машину

История началась несколько лет назад в Макаровском районе Сахалинской области. Мужчина приобрел машину в аварийном состоянии за 400 тысяч, а затем передал ее в местную автомастерскую. Вместе с автомобилем он отдал запчасти и деньги на ремонт, рассчитывая получить исправную машину.

Однако автослесарь распорядился автомобилем по-своему. После ремонта он подделал подпись хозяина и переоформил машину на свою сожительницу. Та впоследствии продала авто ничего не подозревавшему покупателю за 1,15 млн рублей.

Теперь хозяин судится с мастером за свое имущество, пишет Sakh.online.

Однако доказать обстоятельства передачи машины и денег оказалось непросто.

При покупке аварийного автомобиля владелец оформил не полноценный договор купли-продажи, а договор залога: машина находилась в таком состоянии, что ее нельзя было предъявить в Госавтоинспекцию для регистрации. Позже мужчина тяжело заболел и передавал автослесарю деньги и запчасти поэтапно – зачастую без свидетелей и подтверждающих документов.

В итоге уличить автослесаря не удалось. Пока что хозяин остается ни с чем – суды двух инстанций не нашли подтверждения правоты его слов.

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