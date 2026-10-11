Общество

Сначала такси – теперь автобусы: Кузбасс накрыл очередной сбой онлайн-сервисов

Жителей Кузбасса предупредили о цифровом сбое в транспортных онлайн-сервисах. Покупка билетов на автобусы оказалась временно недоступна.

В Кузбассе зафиксировали перебои в работе некоторых интернет-сервисов.

– В связи с этим, покупка билетов через сайт вкузбасс.рф и приложение недоступна, – сообщает Минтранс Кузбасса.

На время сбоя пассажирам рекомендуют приобретать билеты непосредственно в кассах автовокзалов и автостанций.

Специалисты уже ведут восстановительные работы. В Минтрансе заверили, что держат ситуацию на контроле. Информацию о возобновлении работы ведомство сообщит дополнительно.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в регионе произошел массовый сбой сервисов такси. Кузбассовцы в разных городах жаловались на то, что не могут заказать машину.

Фото: VSЕ42.RU
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