Разбились насмерть: в Саратовской области мужчина выкинул котят с 8 этажа – что ему грозит

В Энгельсе 49-летний мужчина выкинул троих котят с балкона 8 этажа. Животные погибли от полученных травм. Как рассказали телеканалу "Саратов 24" в региональном министерстве внутренних дел, на мужчину завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Правоохранители выяснили, что мужчина ранее уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего мужчину направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Напоминим, ранее редакция VSE42.RU сообщала о жестокой трагедии, которая произошла на глазах у детей – около Кемерова квадроциклы убили самоеда.