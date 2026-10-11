Разбились насмерть: в Саратовской области мужчина выкинул котят с 8 этажа – что ему грозит

В Энгельсе на мужчину, который выбросил котят с балкона, завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.
В Энгельсе 49-летний мужчина выкинул троих котят с балкона 8 этажа. Животные погибли от полученных травм. Как рассказали телеканалу "Саратов 24" в региональном министерстве внутренних дел, на мужчину завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Правоохранители выяснили, что мужчина ранее уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Для установления всех обстоятельств произошедшего мужчину направят на судебно-психиатрическую экспертизу.
Напоминим, ранее редакция VSE42.RU сообщала о жестокой трагедии, которая произошла на глазах у детей – около Кемерова квадроциклы убили самоеда.