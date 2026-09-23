Жестокая трагедия на глазах детей: около Кемерова квадроциклы убили самоеда

В воскресенье, 20 сентября, в деревне Солонечная Кемеровского округа экстремалы на квадроциклах переехали домашнего самоеда. К среде, 23 сентября, питомец скончался, рассказала в соцсетях шокированная хозяйка.

– Люди на квадроциклах на полной скорости совершили наезд на домашнюю собаку породы самоед. Всё случилось на глазах у маленьких детей, которые получили тяжелейшую психологическую травму. Животное получило разрыв позвоночника и скончалось, – сказала сельчанка.

Она подчеркнула, что лихачи даже не остановились и уехали с места происшествия. В связи с этим женщина написала заявление в полицию с требованием привлечь гонщиков к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в присутствии детей и оставление места ДТП. Владелица животного ищет свидетелей трагедии.

В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru сообщили, что информация о наезде поступала, водителей квадроциклов ищут. При этом пока невозможно однозначно сказать, кто виноват, так как ситуация спорная.

– Водители обязаны выбирать скорость, позволяющую обеспечивать контроль за управлением и возможность снизить скорость для предотвращения столкновения. В то же время владельцы животных обязаны следить за ними и не допускать выхода на проезжую часть, – сказали в ГИБДД.

Исход дела зависит от того, кто будет признан виновным в ДТП – квадроциклист или владелец животного.