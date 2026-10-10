Как кемеровчанам бороться с кашлем – советы профессора

Кашель обычно связывают с простудой, однако на дыхательные пути влияют и качество воздуха, городская среда, аллергены, питание и режим дня. Об этом на пресс-конференции рассказал Павел Бережанский, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета.

До 90% ОРЗ вызывают вирусы. Патогены поражают эпителий верхних дыхательных путей, вызывая воспаление, усиление секреции слизи и нарушение мукоцилиарного транспорта. Так появляется кашель.

– Нужно понимать, что кашель – это не враг, с которым нужно непременно бороться. Это важный защитный механизм дыхательных путей, задача которого – помочь организму избавиться от слизи, раздражающих веществ и других частиц. В зависимости от причин и типа кашля к терапии может быть разным. Родители часто оценивают только интенсивность симптома, не принимая во внимание его характер, наличие мокроты, время усиления. При этом именно эти детали влияют на тактику лечения, – отметил врач.

На здоровье органов дыхания влияют и внешние факторы: пассивное курение, вейпинг, загрязнение воздуха, нарушение режима дня. Нужно учитывать и пыль, раздражители и загрязняющие вещества.

Дети в городе чаще и дольше болеют ОРВИ и аллергией, чем сельские. Смог раздражает слизистые, повреждает эпителий и замедляет самоочищение бронхов. Зелёные насаждения частично компенсируют риски, задерживая пыль и снижая концентрацию загрязнителей.

Нарушение режима дня (недосып, поздний отход ко сну, мало времени на воздухе) снижает резистентность: слизистые пересыхают, восстановительные процессы замедляются. Недостаток белка, витаминов и микроэлементов ослабляет местный иммунитет, а избыток простых углеводов поддерживает воспаление.

При ослабленном барьере кашель может быть сухим, влажным, малопродуктивным или продуктивным. Один пациент нередко сталкивается сразу с несколькими вариантами.

– Длительный кашель может быть спровоцирован синдромом постназального затёка или иметь постинфекционный характер – сохраняться в течение 3-7 недель после выздоровления. Ориентироваться только на продолжительность кашля неверно, важно понимать, как началось заболевание, как менялся кашель, есть ли мокрота, заложенность носа, аллергия, температура. Ответы на эти вопросы помогут подобрать эффективную терапию, – пояснил профессор.

Терапия начинается с определения характера кашля. При сухом навязчивом кашле без мокроты отхаркивающие средства противопоказаны. При влажном кашле с вязкой мокротой допустимы растительные препараты, но важно понимать, что натуральное происхождение не отменяет необходимости учитывать диагноз, возраст пациента, противопоказания и инструкцию по применению.

Эффект усиливают простые меры: тёплое обильное питьё, влажность воздуха 40–60%, проветривание 2 раза в день по 10–15 минут, промывание носа солевым раствором, ежедневные прогулки не менее 30 минут вдали от дорог.

Нельзя самостоятельно подавлять влажный кашель противокашлевыми средствами, сочетать отхаркивающие и противокашлевые препараты, а также принимать антибиотики при вирусной инфекции без назначения врача.

Обязательно обратиться к врачу при одышке, свистящем дыхании, крови в мокроте, температуре выше 38,5°С более 3 дней, кашле дольше 2–3 недель, боли в груди, осиплости или потере сознания.

По данным Роспотребнадзора, в Кузбассе за прошлую неделю обратились за медпомощью 12,3 тысячи человек с ОРВИ, что на 8,8% ниже предыдущей недели. Вирусы гриппа не обнаружены.