В Кемерове внезапно покинул пост ректор КузГТУ

Алексей Яковлев ушёл с поста ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). На сайте вуза указано, что исполняющим обязанности ректора назначен Владимир Меркульев.
Яковлев же вернулся в Томск, где стал исполняющим обязанности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).
Алексей Яковлев – доктор технических наук, профессор и физик-ядерщик, автор более 250 научных публикаций. Выпускник Томского политехнического университета.
В правительстве Томской области сообщили, что новый рукводитель будет решать стратегические задачи, которые вуз реализует в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030".
Руководил КузГТУ Яковлев ровно шесть лет – с октября 2020 года.