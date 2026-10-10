Общество

В Кемерове внезапно покинул пост ректор КузГТУ

В руководстве кузбасского и томского вузов произошло важнейшее изменение.

Алексей Яковлев ушёл с поста ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). На сайте вуза указано, что исполняющим обязанности ректора назначен Владимир Меркульев.

Яковлев же вернулся в Томск, где стал исполняющим обязанности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Алексей Яковлев – доктор технических наук, профессор и физик-ядерщик, автор более 250 научных публикаций. Выпускник Томского политехнического университета.

В правительстве Томской области сообщили, что новый рукводитель будет решать стратегические задачи, которые вуз реализует в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030".

Руководил КузГТУ Яковлев ровно шесть лет – с октября 2020 года.

Фото: Правительство Томской области, КузГТУ, ТГАСУ
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