Новолуние в октябре 2026: когда встречать и чего лучше не делать в этот вечер

Что это такое

Новолуние – фаза, при которой Луна оказывается между Землёй и Солнцем, примерно на одной прямой с ними. Обращённая к нам сторона спутника не освещена, поэтому с Земли он почти не виден, сообщает издание Inkazan.

Это не физическое событие с Луной, а геометрическое. Полный цикл смены фаз длится в среднем 29,53 суток, поэтому новолуния приходятся на разные даты. Орбита Луны наклонена к орбите Земли примерно на 5,1 градуса – из-за этого затмение случается не каждый раз.

Что видно на небе

В ночь новолуния Луна не мешает наблюдениям, поэтому это лучшее время для поиска галактик, туманностей и звёздных скоплений. Вдали от городской засветки проще всего увидеть Млечный Путь и галактику Андромеды. Визуально Луна остаётся невидимой примерно сутки до и после точного момента.

Точное время

По данным Королевской обсерватории Бельгии, новолуние произойдёт 10 октября в 17:50 по центральноевропейскому времени. В России это 18:50 по Москве. Екатеринбург – 20:50, Новосибирск – 22:50, Владивосток – 01:50 11 октября.

Что можно сделать

Многие культуры воспринимают новолуние как момент "посева намерений". Научных подтверждений особой энергии Луны нет, но как психологический ритуал это работает: сформулируйте одну главную цель и запишите её в утвердительной форме, разберите пространство вокруг себя. Крупные покупки, серьёзные договоры и запуск нескольких проектов лучше отложить на день-два.

На что обратить внимание

Новолуние в Весах обостряет чувствительность к дисбалансу в отношениях, но эмоции могут быть неустойчивыми – важный разговор лучше отложить. В дни вокруг новолуния энергия может ощущаться ниже обычного, поэтому разумнее снизить темп. Делайте цели конкретными: "хочу стать лучше" работает хуже, чем "до конца ноября завершу конкретный проект".