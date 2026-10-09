Роботы-курьеры устроили дорожный беспредел в Балашихе - подробности

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи два робота-курьера не смогли разъехаться на узком пешеходном тротуаре. Снимок затора опубликовал канал МАХ "Железнодорожный Life", сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru. На кадрах доставщики вплотную упёрлись бамперами друг в друга и замерли.

Разработчики беспилотников поясняют, что ориентация роботов строится на компьютерном зрении и алгоритмах нейросетей. "Нейросетевой планировщик обучается на виртуальных поездках в симуляторе. Общая продолжительность поездок в симуляторе уже превысила 4000 лет – как если бы обучать робота начали в Древней Месопотамии", – заявляют в пресс-службе "Яндекса".

По правилам программы роботы обязаны распознать препятствие и поочерёдно сдать назад. Но в Балашихе пространства для манёвра не хватило, а алгоритмы обеих машин одновременно попытались уступить дорогу. На такой случай за ними круглосуточно следят операторы: если техника замирает, специалист перехватывает управление и дистанционно помогает объехать преграду.

Случай уникален тем, что участниками стали сразу два автономных устройства, но это демонстрация работы систем безопасности: роботы не поцарапали друг друга. Людям беспокоиться не о чем – скорость и вес роботов слишком малы для ощутимого ущерба.