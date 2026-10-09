"Сотрудника бы изолировали сразу": медики честно рассказали, что думают про слухи о чуме в Иркутской области

Издание RostovGazeta опросило на условиях анонимности местных врачей по поводу слухов о гибели лаборантки в Иркутской области. Выяснилось, что медики изначально отнесличсь к слухам о разбившейся пробирке и якобы вирусе чумы крайне скептически.

"В нашей медицинской среде этот случай, конечно, обсуждается. Все сходятся во мнении, что такое попросту невозможно. Это похоже на обычный вброс, не имеющий подтверждений", – говорит врач, не пожелавший назвать имя.

Аргументов у медиков несколько. Во-первых, все сотрудники противочумных институтов обязательно привиты от чумы. Во-вторых, разбить пробирку практически невозможно: с опасными инфекциями работают по строгим протоколам, в боксе и защитной одежде. Если бы что-то случилось, сотрудника сразу изолируют и в течение минут начинают профилактику – а не через несколько дней он сам обращается в обычную больницу и попадает на ИВЛ.

К тому же, подчёркнул собеседник издания, лаборантка никого не заразила. При контакте с больным чумой люди заболевают в течение суток-трое, особенно при лёгочной форме, а среди её контактов инфекции не выявлено. Роспотребнадзор по Иркутской области регулярно докладывал о ситуации, и всё было прозрачно.

Почему же под наблюдением оказались все контакты? По словам доктора, девушке ставили несколько диагнозов, которыми она могла поделиться с другими, – среди них разновидность ковида, но он не подтвердился. Возможно, её вели с диагнозом свиного или гонконгского гриппа, которые тоже протекают тяжело. Не исключён и тяжёлый пневмококк: незадолго до этого она перенесла ОРВИ.