В Кемерове грузовик перевернулся на рельсах - подробности аварии

В Кемерове устанавливают причины аварии, в которой грузовик опрокинулся на трамвайные пути. ДТП произошло сегодня, 9 октября, около 14:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №207. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.



По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на рельсы. В результате происшествия никто не пострадал, но был причинен материальный ущерб.

– Водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства на трамвайные пути, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее очевидец сообщил редакции VSE42.Ru, что на улице Сибиряков-Гвардейцев перевернулась машина с цистерной.