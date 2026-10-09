В Кузбассе с треском закрывают притон за притоном, где для секса продавали детей

В Кемерове задержали троих местных жителей. По данным ГУ МВД по Кузбассу, задержанным от 27 до 53 лет. Их взяли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска вместе со следователями СУ СК России по Кузбассу. Отмечается и участие бойцов СОБР Росгвардии.

Как считают полицейские, с января 2016 по октябрь 2026 года эти люди крутили в областном центре нелегальный бизнес. Они продавали услуги интимного характера. Причём, по данным полиции, среди вовлечённых были и несовершеннолетние.

Дома у фигурантов прошли обыски. Там забрали компьютеры, банковские карты и другие вещи, которые помогут следствию.

Против них возбудили уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

– 38-летней фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Напомним, что в последнее время стало известно и о других эпизодах подобного "бизнеса".

Ранее VSE42.RU сообщал, что трое кемеровчан организовали и содержали притон с 2017 года. Также известно о другом ужасающем деле, где банда годами насиловала и продавала детей в проституцию.

Кроме того. редакция VSE42.RU писала, как в Кузбассе молодая девушка в течение нескольких месяцев склоняла девочку-подростка к занятию проституцией.