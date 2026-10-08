Девять лет содержали притон с детьми: в Кемерове накрыли жуткую банду

Как сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса, в Кемерове рассмотрели ходатайства следователя об избрании меры пресечения, и под стражу отправили троих жителей города.

Как считает следствие, с января 2017 года по октябрь 2026-го они организовали и содержали притон для занятия проституцией, действуя через телефон и объявления в интернете. Девушек вовлекали в занятие проституцией, причём среди них были и несовершеннолетние. Уговаривали и обещали стабильный высокий заработок.

– 07.10.2026 подозреваемые задержаны, и им предъявлено обвинение, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

А 8 октября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря 2026 года.

Напомним, что это не первый подобный случай в Кузбассе. Ранее VSE42.RU сообщал, что организаторов притонов в регионе уже привлекали к ответственности.