Работают без разрешения, въехали с нарушениями: каждый пятый мигрант вне закона - итоги рейда по стройкам в Кузбассе

Как сообщает полиция Кузбасса, в Таштагольском округе прошёл масштабный рейд. Мероприятие провели в рамках операции "Нелегал-2026".

Сотрудники ГУ МВД России по Кузбассу вместе с коллегами из Новокузнецкого линейного отдела и при поддержке бойцов Росгвардии проверили строительные объекты в Шерегеше.

Всего полицейские проверили больше 100 иностранных граждан, которые живут и работают на территории Таштагольского округа.

– У 21 иностранца выявлены нарушения, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В отношении 10 мигрантов составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в России. Ещё 7 протоколов – за нарушение правил въезда и режима пребывания. А 4 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционных правил.

Кроме того, полицейские наказали 10 работодателей за незаконное привлечение к труду иностранцев. В отношении них составили протоколы. Максимальное наказание по статье – штраф до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что кузбассовец попал под статью за одолжение мигранту.