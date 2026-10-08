Помог для учёбы: кузбассовец попал под статью за одолжение мигранту

Как сообщает Полиция Кузбасса, в Прокопьевске провели рейд по проверке мест регистрации иностранных граждан. Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026".

В результате полицейские выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина. В жилище 51-летнего прокопчанина зарегистрировали 21-летнего гражданина одного из соседних государств.

Собственник пояснил, что знакомый мигрант попросил фиктивно зарегистрировать его в квартире для прохождения обучения в вузе. Но полицейские выяснили другое.

– Полицейские выяснили, что мигрант с момента регистрации проживал у знакомых по другому адресу, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело. Статья – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

А в отношении иностранца составили протокол за нарушение правил пребывания в России. Ему назначили штраф 2000 рублей. Кроме того, приняли решение о депортации. И вынесли запрет на въезд в Россию на 5 лет.