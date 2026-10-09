Убийца в банке: почему традиционные консервы опаснее обычной заморозки - объясняет эксперт

Для VSE42.Ru на вопросы об осенних заготовках ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По ее словам, при выборе способа заготовок стоит думать о том, как продукты будут использоваться зимой.

– Один из самых удобных вариантов – заморозка. Для нее подходят ягоды, брокколи, цветная капуста, сладкий перец, зеленый горошек, зелень, томаты для приготовления блюд, – отметила эксперт.

Ферментированные овощи, например квашеная капуста, тоже хорошо вписываются в рацион, но при регулярном употреблении стоит учитывать количество соли. Также можно заранее сделать овощные смеси для супов, домашние томатные соусы, высушить яблоки или ягоды.

– С домашними консервами нужна уже не творческая свобода, а соблюдение технологии. Неправильное консервирование, к сожалению, связано с серьёзным риском ботулизма, – предупредила Наталия Муратова.

По ее словам, в этом случае лучше пользоваться проверенными рецептами и инструкциями.