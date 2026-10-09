Мыть или не мыть: Онищенко поставил точку в вечном споре о яйцах

Магазинные куриные яйца в заводской упаковке необязательно мыть перед приготовлением. Об этом академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал изданию "Абзац".
– В домашних условиях, когда вы делаете одно-два яйца из нормального магазина в заводской упаковке, мыть не нужно. Вы сварили их или разбили на сковороду – тут это не имеет значения, – пояснил специалист.
При этом в столовых, лагерях и других учреждениях, где готовят еду для большого количества людей, требования к обработке продуктов значительно строже.
– Когда мы делаем это в детском оздоровительном учреждении, где надо приготовить тысячу яиц, мы это требуем. Могут быть нарушены технологии хранения, и там есть риск пищевых отравлений, особенно летом, – подчеркнул эпидемиолог.
Напомним, ранее Онищенко предупреждал россиян о новых штаммах гриппа.