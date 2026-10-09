Как расстаться и не разбить сердце: психолог назвал топ полезных фраз

О том, как экологично завершить отношения, изданию "Абзац" рассказал психолог Родион Чепалов.

По словам специалиста, главное правило – не давать ложную надежду на воссоединение. Если человек решил уйти, лучше прямо сказать об этом, не прикрываясь временной паузой или необходимостью все обдумать.

Психолог считает, что оптимальный вариант – личный разговор в спокойной обстановке, без посторонних. При этом, если есть риск агрессии со стороны партнера, допустимо сообщить о расставании по телефону или в переписке.

– Ясные фразы от первого лица: "Я принял решение закончить наши отношения", "Понимаю, что тебе будет больно это слышать, но не хочу обманывать", "Благодарен за хорошее, что между нами было, но продолжать отношения не хочу" [могут помочь]. В них нет обвинения в формате "Ты все испортил", но и нет тумана – "Мне надо подумать" или "Может быть, когда-нибудь". Ложная надежда часто ранит сильнее самого отказа, – пояснил специалист.

Если партнеру важно понять причину разрыва, ее лучше объяснить конкретно, но без оскорблений. Вместо фразы "Ты скучный" специалист советует сказать: "Мне не хватает близости, которая для меня важна".

Еще одна распространенная ошибка – предлагать дружбу только ради того, чтобы смягчить расставание. Если человек на самом деле не хочет продолжать общение, такое обещание лишь запутает партнера. Вместо этого можно честно сказать: "Сейчас нам обоим, скорее всего, нужна дистанция. Что будет потом, посмотрим".

Если партнер просит попробовать еще раз, а решение уже принято, психолог советует спокойно и последовательно повторять свою позицию. Например: "Я слышу, что ты хочешь попробовать еще раз. Но мое решение не изменилось".

После разговора важно не возвращаться к отношениям из чувства вины и не поддерживать двусмысленную близость, если продолжать романтическую связь человек не намерен.