"Дождитесь пенсии": ветврач рассказал, кому нельзя заводить питомцев

Кошки и собаки нуждаются не только в корме и уходе, но и в ежедневном общении с хозяином. Об этом изданию "Абзац" рассказал кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

По словам специалиста, единой нормы, сколько именно нужно играть с домашним животным, не существует. Все зависит от возможностей хозяина и потребностей самого питомца.

Особенно важно внимание человека в возрасте питомца от двух до трех месяцев. В этот период у щенков и котят формируются характер и поведенческие привычки, поэтому общение с ними играет большую роль.

– Желательно общаться с питомцем уже утром, когда завтракаете, или когда приходите домой с работы. Полчаса, час или два часа – это оптимальное время, которое нужно проводить с животным. А если такого времени нет, то лучше не заводить ни котенка, ни щенка, дождаться, когда у вас изменятся обстоятельства, увеличится семья, подрастут дети или вы пойдете на пенсию, – поделился кинолог.

Отдельно эксперт отметил, что длительное одиночество приводит к тому, что животное мучается от скуки и дичает. При этом игры с кошкой иногда проще встроить в повседневные дела: например, можно использовать игрушки, даже не отвлекаясь от просмотра телевизора.