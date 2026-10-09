Кемеровский школьник отдал 2 млн, чтобы "защитить" родителей

Как сообщает Полиция Кузбасса, в дежурную часть УМВД России по Кемерову обратилась 52-летняя женщина и рассказала, что её 12-летний сын передал мошенникам деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

По версии следствия, подростку позвонил неизвестный, который представился работником школы, где учится ребёнок. Он сообщил, что нужно пройти тест. Для этого незнакомец попросил назвать код из смс, и школьник так и сделал.

Потом с подростком связался якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники получили доступ к персональным данным его родителей, и запугал уголовной ответственностью.

– Кроме того, он убедил подростка в необходимости "перерегистрировать" все имеющиеся в доме ценности, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Чтобы "обезопасить" родительские сбережения, школьник собрал наличные и ювелирные украшения на сумму больше 2 млн рублей и оставил всё в указанном месте.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что мошенники часто атакуют подростков. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемеровском округе 16-летняя школьница попалась на уловку с доставкой цветов – и отдала аферистам больше 2 млн рублей.