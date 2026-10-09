Сентябрь ошарашил Кузбасс температурными рекордами

Сентябрь 2026 года в России стал вторым самым теплым месяцем в XXI веке – по данным Гидрометцентра, он уступает только сентябрю 2020 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Кемеровской области, как и в ряде других сибирских регионов, в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые температурные максимумы.

– На просторах России, по информации Гидрометцентра России, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 2020 года, – цитирует ТАСС слова специалиста.

Синоптик отметил, что особенно теплая погода наблюдалась на Урале и в Западной Сибири: положительная температурная аномалия там достигала 3-6 градусов. Новые максимумы неоднократно фиксировались в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Средняя температура сентября на европейской территории страны также превысила климатическую норму: на Русском Севере и в Поволжье – на 2-3 градуса. В целом на европейской части России сентябрь 2026 года занял третье место в списке самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.