Горнякам не платил, себе не отказывал: кузбасского директора отдали под суд за долги в 195 млн

Сразу два ведомства сообщили о завершении расследования дела о долгах на кузбасском предприятии. По данным Следкома РФ и региональной прокуратуры, под суд пойдёт бывший генеральный директор по финансам угледобывающей организации. Ему вменяют невыплату зарплаты и других положенных по закону выплат.

По версии следствия, с февраля 2025 года по январь 2026-го мужчина систематически не платил людям. За это время перед 524 работниками накопился долг – больше 195 млн рублей.

Самое неприятное – деньги у него были. Он мог закрыть задолженность, но не стал. А люди всё это время сидели без зарплаты.

Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемого наложили арест.

– На имущество обвиняемого и организации наложен арест на сумму свыше 258 млн рублей, – отметили в Следкоме РФ.

Доказательств собрали достаточно. Теперь дело с обвинительным заключением ушло в суд.

А проблемы на этой шахте копятся давно. Ранее VSE42.RU сообщал, что долги по зарплате на "Спиридоновской" снова начали расти после остановки добычи. А ещё раньше власти Кузбасса рассказывали, что полный расчёт с горняками собственник планировал не раньше апреля 2026 года.