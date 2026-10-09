Медведи-шатуны сорвут сезон в Шерегеше? Кемеровский ученый дал ответ

Заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон в беседе с VSE42.Ru оценил, могут ли медведи-шатуны сорвать горнолыжный сезон в Шерегеше. По его мнению, этого не произойдет: к началу сезона хищники должны залечь в спячку, и предпосылки для этого уже наблюдаются.

Ученый пояснил: в норме, даже несмотря на участившиеся выходы медведей, к началу сезона они впадают в спячку. Хотя звери и голодают, им все же удалось поднабрать вес – поэтому к 20-м числам ноября большинство из них лягут в берлоги.

– К 20-м числам ноября большинство лягут в берлоги, – отметил Скалон.

При этом опасность, что кто-то из медведей так и не заляжет, сохраняется. Поэтому власти уже на федеральном уровне приняли жесткие решения: шатунов будут отслеживать и устранять. К тому моменту станет понятно, есть ли они вообще. Кроме того, будут приняты дополнительные меры безопасности.

– Поэтому туристам вряд ли что-то грозит, – подытожил ученый.

Напомним, ранее ученый рассказал, почему медведи сильно боятся кошек.