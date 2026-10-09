Не дом, а мечта рыбака: дачу на озере продают в Кузбассе за нескромную сумму

В Новокузнецком городском округе выставлена на продажу дача с домом на берегу озера. Площадь строения составляет 75 кв. м, участка – 6,5 сотки. Стоимость объекта – 11,3 млн рублей. Дача находится в СНТ "Родничок" на Центральной улице, в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

Дом построен в 2016 году. Подходит для круглогодичного проживания.

Внутри – мраморный дровяной камин, теплые полы, встроенная кухня с холодильником, микроволновой печью и керамической варочной панелью, санузел с теплым полом и душевая кабина. Есть две просторные спальни и два балкона с видом на озеро, мансардные окна.

На участке – русская баня с парной из липы и моечной из лиственницы. Рядом с домом оборудована большая беседка у воды, широкая деревянная палуба и мангальная зона с казаном, шампурами и костровой чашей. Озеро большое, чистое и глубокое – летом здесь купаются и плавают на сапборде, зимой делают прорубь, горку и каток. Есть уличный туалет с залитой площадкой вокруг и ямой под ним.

– Участком владеем с 2012 года. За это время его ни разу не подтопило. С трёх сторон участок огорожен забором из профлиста, что создает комфорт и уют и защиту от посторонних глаз, – подчеркивается в объявлении.

Со стороны воды залита бетонная стена, чтобы земля не сползала. Дом расположен вдали от дороги, поэтому здесь тихо и нет пыли. Из удобств – автоматические откатные ворота, металлический гараж, септик объемом 4 кубометра, охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение из восьми камер.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе недорого продают "домик Барби".