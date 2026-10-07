Коттедж с галереями и бильярдом: в Кузбассе недорого продают "домик Барби"

Коттедж в стиле "домика Барби" выставлен на продажу в Нижних Кинерках под Новокузнецком. Объект оценили в 6 миллионов рублей. Площадь дома составляет 406,4 кв. м, участка – 28 соток. Помимо основного здания в комплекс входят двухэтажный гостевой дом, два гаража и отдельностоящая котельная.

Дом расположен в 30 минутах езды от центра Новокузнецка, с видом на лес и круглогодичной транспортной доступностью. Участок удален от городской суеты, по периметру – высокие заборы и плотная растительность, есть место под ягоды, овощи и фрукты.

Основной дом построен из кирпича, фасад оштукатурен и по низу отделан декоративным природным камнем, крыша – из песчаной полимерной черепицы. Внутри сделан косметический ремонт. На цокольном этаже – техническая комната с электрическим котлом, кладовая и два помещения свободного назначения. На первом этаже – гостиная с камином, кухня с кладовой, спальня, ванная, сауна и комната отдыха. На втором – три спальни с выходом на балкон и две галереи с видом на ландшафт, одна из которых ведет на террасу, а также санузел. На третьем этаже – одна комната.

Гостевой дом выполнен из бруса: на первом этаже – кухня-гостиная, помывочная с душевой, парная и туалет, на втором – большая комната с бильярдным столом. На территории также есть зона барбекю с мангалом и деревянная беседка. Электроэнергия подведена по двум точкам – 15 кВт и 10 кВт, отопление обеспечивают угольный и два электрических котла, на участке есть скважина глубиной 30 метров.