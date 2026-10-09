Была в психозе: в Кузбассе наказали осуждённую за насилие над сотрудником

Мариинский городской суд вынес приговор 37-летней женщине. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

По данным ведомства, заключенная отбывала наказание в мариинской колонии. Её осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Всё произошло в конце марта 2026 года. Осуждённая находилась в комнате воспитательной работы исправительного учреждения. Там она неожиданно упала на пол, потеряв сознание. Сотрудники колонии, действуя по должностным полномочиям, стали приводить её в чувство. Хлопали по щекам и поднимали с пола.

Однако женщина, очнувшись, начала вести себя агрессивно и размахивать руками. Сотрудники потребовали прекратить, после чего усадили её на стул.

В этот момент заключенная нанесла одному из сотрудников удар рукой по лицу.

– После этого она предприняла попытку нанести ещё один удар, но эта попытка была пресечена сотрудниками учреждения, – отметили в Мариинском городском суде.

В ходе рассмотрения дела женщина вину признавала частично. Нанесение удара она не оспаривала. Но утверждала, что сделала это не умышленно. Говорила, что находилась в состоянии психоза и не контролировала свои слова и действия.

Однако её виновность полностью подтвердилась. А попытки доказать, что она действовала в состоянии психоза и не помнит событий, опровергла судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно ей, функции памяти у подсудимой не нарушены.

Суд признал женщину виновной по части второй статьи 321 УК РФ. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору ей назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступит в силу после срока обжалования. А если подадут апелляцию – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.