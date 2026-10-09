"Риск инвалидности": одна ошибка хозяев губит жизнь питомцам – ветеринар

Хозяева угощают питомцев лакомствами из любви, но привычка постоянно подкладывать добавку может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Лишний вес у кошек и собак повышает риск развития многих заболеваний – от проблем с суставами до сахарного диабета. Об этом ветеринар Екатерина Гуляева рассказала Pravda.Ru.

По словам специалиста, жировая ткань – не просто запас энергии. Она вырабатывает биологически активные вещества, которые могут поддерживать хроническое воспаление в организме. Это осложняет лечение сопутствующих заболеваний и увеличивает нагрузку на внутренние системы организма.

Одной из причин распространения ожирения среди домашних животных ветеринар назвала сочетание доступной еды и малоподвижного образа жизни. Питомцы, которые большую часть времени проводят в квартире, нередко получают больше калорий, чем тратят.

– При ожирении жировые клетки начинают вырабатывать соединения, которые поддерживают вялотекущее воспаление. Они не только поддерживают его, но и затягивают, затрудняя лечение, – пояснила Гуляева.

Особенно внимательно к весу нужно относиться владельцам животных, у которых лишняя нагрузка может усугублять проблемы с позвоночником. Для некоторых пород избыточный вес может спровоцировать даже риск инвалидности.

Чтобы помочь питомцу похудеть, специалист советует рассчитывать суточную калорийность рациона, ориентируясь на идеальную массу тела животного, а не на его нынешний вес. В качестве дополнительного ориентира можно учитывать, сколько питомец весил в возрасте 9–10 месяцев.

Ветеринар также рекомендует обратить внимание на специальные диетические корма. Они позволяют контролировать калорийность питания, не сокращая порцию до минимума.

Если самостоятельно нормализовать вес не удается, специалист советует обратиться к ветеринарному диетологу. Он поможет рассчитать подходящий рацион и составить план постепенного снижения веса.