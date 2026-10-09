Кузбассовец засудил крупную компанию из-за забора и клеветы

Мариинский городской суд рассмотрел иск сотрудника "Транснефть-Восток" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

История началась в 2025 году. Между жителем Мариинска и руководством "СибПромГаза" возник земельный спор. Компания занимается производством и поставкой медицинского кислорода.

Мужчина купил участок для строительства дома. Он оказался смежным с землёй, которую использует "СибПромГаз". На территории стоял железобетонный забор. Выяснилось, что забор находится на участке жителя Мариинска. Хотя владельцы считали иначе.

Спор длился больше года. В итоге сосед компании оказался прав. Суд обязал владельцев участков, где находится организация, демонтировать забор и перенести его на свою территорию.

Но ещё во время спора мариинец обратился в управление ФСБ, прокуратуру и Росприроднадзор. Он просил проверить деятельность "СибПромГаза". В обращении мужчина предполагал, что вокруг территории компании должна быть санитарная зона, которой нет. Указывал и на другие возможные нарушения. Это повлекло череду проверок.

Из-за этого генеральный директор "СибПромГаза" дважды писал руководству "Транснефть-Восток". В письмах он рассказывал о якобы незаконных действиях их сотрудника. Просил повлиять на работника. А ещё обвинял его в ложных доносах и клевете на компанию. Была и другая нелицеприятная информация.

Работодатель мариинца ответил: ситуация носит личный характер, и вмешиваться в неё нет оснований. Но мужчине всё равно пришлось давать пояснения руководству. Для него это стало унизительной процедурой. Поэтому он и пошёл в суд.

Суд изучил доказательства, включая лингвистическое исследование. И пришёл к выводу: сведения в письмах изложены как утверждения и не соответствуют действительности.

"СибПромГаз" обязан опровергнуть эти сведения. Для этого нужно направить письмо в "Транснефть-Восток" в течение 10 дней после вступления решения в силу.

– При этом ответчик должен выплатить мариинцу компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и возместить судебные расходы в сумме 67 тысяч рублей, – отметили в Мариинском городском суде.

Если решение не исполнят, компании придётся платить неустойку – 2 тысячи рублей за каждый день просрочки.

Ответчик обжаловал решение. Но апелляция оставила его в основной части без изменений. Тогда руководство "СибПромГаза" пошло дальше – в Восьмой кассационный суд. На днях дело с жалобой направили в кассацию.