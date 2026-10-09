Кузбасская компания раскошелилась на 12 млн после визита прокурора

Прокуратура Заводского района Кемерова провела проверку соблюдения трудовых прав работников коммерческой организации. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Выяснилось, что руководство предприятия допустило долг по зарплате за май и июнь 2026 года. Перед 69 действующими сотрудниками и 27 уволенными. Кроме того, компания не произвела окончательный расчёт при увольнении.

– Общая сумма задолженности превысила 12 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление директору общества. А по постановлению прокуратуры его привлекли к административной ответственности. Наказание – штраф за нарушение трудового законодательства.

Благодаря мерам прокуратуры права граждан восстановили. Задолженность по зарплате погасили.

Напомним, ранее в Анжеро-Судженске гендиректор коммерческой организации не платил сотрудникам зарплату больше года и поплатился.