Общество

Кузбасская компания раскошелилась на 12 млн после визита прокурора

Кузбасская компания задолжала 96 работникам больше 12 млн рублей

Прокуратура Заводского района Кемерова провела проверку соблюдения трудовых прав работников коммерческой организации. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Выяснилось, что руководство предприятия допустило долг по зарплате за май и июнь 2026 года. Перед 69 действующими сотрудниками и 27 уволенными. Кроме того, компания не произвела окончательный расчёт при увольнении.

– Общая сумма задолженности превысила 12 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление директору общества. А по постановлению прокуратуры его привлекли к административной ответственности. Наказание – штраф за нарушение трудового законодательства.

Благодаря мерам прокуратуры права граждан восстановили. Задолженность по зарплате погасили.

Напомним, ранее в Анжеро-Судженске гендиректор коммерческой организации не платил сотрудникам зарплату больше года и поплатился.

Фото: VSE42.Ru
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