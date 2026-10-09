Почему квартиры от агентов уходят быстрее: данные исследования

По данным исследования, в ряде городов-миллионников средний срок экспозиции объявлений был ниже у лотов от риелторов и агентств, чем у объектов от частных продавцов. Такая динамика наблюдалась в Краснодаре, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске.



Наиболее выраженная разница отмечена в Краснодаре: объявления от агентов закрывались в среднем на 39 дней быстрее, чем лоты от частных продавцов. В Красноярске разница составила 30 дней, в Самаре – 29, в Челябинске – 21, в Новосибирске – 10 дней. В Москве более короткий срок экспозиции профессиональных объявлений отмечался в 8 из 11 округов, в Санкт-Петербурге – в 14 из 18 районов.

– Помощь агента обычно связывают с подготовкой документов, проверкой юридической чистоты объекта, общением с покупателями и организацией показов. Однако скорость продажи имеет и экономическое значение, – отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.

По его словам, около 60% продавцов реализуют жилье, чтобы затем приобрести новое. Для них более ранний выход на сделку позволяет быстрее зафиксировать цену следующего объекта и снижает риск, что за время продажи изменятся условия покупки или подходящий вариант уйдет с рынка.

Причина разницы в сроках – в том числе в усложнении рынка. Профессионалы чаще делают фото и видео, составляют описание под целевую аудиторию и настраивают продвижение публикаций, поэтому получают больше просмотров и обращений. Средняя стоимость лота от собственника – 6,1 млн рублей, от маклера или агентства – 7,5 млн рублей. Наиболее заметный разрыв в цене предложения сохраняется в Москве (13,5 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,3 млн рублей), в других миллионниках он не превышает 1 млн рублей.