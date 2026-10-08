Не свежий: нутрициолог рассказала, какой хлеб по-настоящему полезный

Как пишет PROKUZBASS.RU, кандидат медицинских наук, нутрициолог Татьяна Притыкина рассказала о хлебе. Своим мнением она поделилась в проекте "Короче, Омск".

По её словам, в первую очередь стоит пересмотреть отношение к свежей выпечке. И вот почему.

– Свежая выпечка, конечно же, вредна для нашего здоровья, потому что в ней содержится большое количество крахмала и влаги, что в пищеварительном тракте превращается в такую клейковину, которая нарушает процесс пищеварения, вызывая брожение, гниение и так далее, – отмечает специалист Татьяна Притыкина.

А вот сухарики, по словам Притыкиной, гораздо полезнее. Когда хлеб подсушивается или даже черствеет, структура крахмала меняется. Он превращается в резистентный.

– Это разновидность клетчатки. То есть он обладает гораздо меньшим гликемическим индексом, не повышает очень быстро уровень глюкозы в крови и способствует хорошей перистальтике кишечника, – объяснила нутрициолог.

Кому и какой хлеб противопоказан, а какие есть полезные альтернативы – Притыкина разбирает в выпуске. Кроме того, в одном из эпизодов подкаста "Фу, гречка" журналист Дарья Молчанская и Татьяна Притыкина говорили о пищевых стереотипах из СССР. Обсуждали, какие традиции питания достались из советского прошлого и насколько они применимы сегодня.

Получается, свежая выпечка – не самый удачный выбор для пищеварения. А подсушенный хлеб может быть полезнее за счёт изменения структуры крахмала. Но окончательные рекомендации зависят от индивидуальных особенностей. Их стоит обсуждать со специалистом.