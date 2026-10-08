Сибиряки назвали главный навык для школьников в эпоху ИИ

Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование Авито Работы, большинство жителей Сибирского федерального округа считают, что искусственный интеллект стоит изучать в школе. Такого мнения придерживаются 66 % опрошенных.

При этом 32 % респондентов хотят видеть отдельный предмет по работе с нейросетями. А 34 % считают, что лучше вводить отдельные уроки или модули по ИИ в рамках уже существующих дисциплин. Ещё по 9 % опрошенных полагают, что школьникам лучше знакомиться с ИИ самостоятельно в свободное время, либо что детям это пока рано.

Большинство участников исследования считают, что знакомить школьников с новыми технологиями можно уже в средней школе. 27 % респондентов назвали подходящим периодом 5-й класс, когда ребёнок переходит в среднюю школу. Ещё 21 % – 7-й класс. 12 % – 10–11-е классы. По 11 % опрошенных считают, что начинать можно в начальной школе или в 9-м классе. А 6 % уверены, что знакомить детей с ИИ следует только после окончания школы.

В первую очередь школьникам, по мнению жителей СФО, нужно рассказывать о безопасности и защите персональных данных при использовании ИИ. Этот вариант выбрали 30 % участников. Ещё 28 % считают важным научить детей понимать принципы работы ИИ и освоить основы программирования. 27 % – использовать ИИ в будущей профессии.

Среди других важных цифровых навыков – умение применять ИИ для поиска информации, в том числе в учёбе. Такой вариант выбрали 26 % опрошенных. Ещё 23 % хотят, чтобы дети умели отличать контент, созданный ИИ, от материалов, подготовленных человеком. По 18 % респондентов отметили ответственное использование технологии и умение правильно формулировать запросы для ИИ. Ещё 17 % назвали важным навык проверки фактов и распознавания ошибок ИИ. А 14 % – обучение основам создания текстов, изображений и других материалов с помощью ИИ.

Ценность искусственного интеллекта в образовании жители СФО связывают не только с упрощением учебных задач. 46 % опрошенных считают, что навык работы с алгоритмами поможет школьникам осваивать современные цифровые инструменты, которые пригодятся в будущем. Ещё 35 % видят в изучении ИИ возможность для развития критического мышления.

29 % респондентов отмечают, что нейросети могут помогать развивать творческие навыки и находить нестандартные решения. По 27 % опрошенных считают, что ИИ способен помочь школьникам лучше изучать материалы и готовиться к дальнейшей учёбе и работе. Ещё 24 % видят пользу технологий в развитии самостоятельности в обучении.

– Знакомство с искусственным интеллектом в школе важно рассматривать не как обучение работе с конкретным инструментом, а как формирование нового набора навыков, – комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

По его словам, ребёнку важно научиться не просто получать готовый ответ, а понимать и проверять информацию, задавать правильные вопросы и самостоятельно принимать решения. Эксперт также отметил, что россияне видят среди главных преимуществ ИИ развитие цифровых навыков и критического мышления. А каждый четвёртый говорит о возможности повысить самостоятельность школьников в обучении.

Губанов также подчеркнул, что ИИ может стать для ребёнка не "готовой шпаргалкой", а помощником для поиска, проверки и развития собственных идей. Задача – научить пользоваться этим инструментом осознанно и ответственно.