Общество

Сибиряки назвали главный навык для школьников в эпоху ИИ

Большинство сибиряков хотят, чтобы школьники изучали искусственный интеллект

Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование Авито Работы, большинство жителей Сибирского федерального округа считают, что искусственный интеллект стоит изучать в школе. Такого мнения придерживаются 66 % опрошенных.

При этом 32 % респондентов хотят видеть отдельный предмет по работе с нейросетями. А 34 % считают, что лучше вводить отдельные уроки или модули по ИИ в рамках уже существующих дисциплин. Ещё по 9 % опрошенных полагают, что школьникам лучше знакомиться с ИИ самостоятельно в свободное время, либо что детям это пока рано.

Большинство участников исследования считают, что знакомить школьников с новыми технологиями можно уже в средней школе. 27 % респондентов назвали подходящим периодом 5-й класс, когда ребёнок переходит в среднюю школу. Ещё 21 % – 7-й класс. 12 % – 10–11-е классы. По 11 % опрошенных считают, что начинать можно в начальной школе или в 9-м классе. А 6 % уверены, что знакомить детей с ИИ следует только после окончания школы.

В первую очередь школьникам, по мнению жителей СФО, нужно рассказывать о безопасности и защите персональных данных при использовании ИИ. Этот вариант выбрали 30 % участников. Ещё 28 % считают важным научить детей понимать принципы работы ИИ и освоить основы программирования. 27 % – использовать ИИ в будущей профессии.

Среди других важных цифровых навыков – умение применять ИИ для поиска информации, в том числе в учёбе. Такой вариант выбрали 26 % опрошенных. Ещё 23 % хотят, чтобы дети умели отличать контент, созданный ИИ, от материалов, подготовленных человеком. По 18 % респондентов отметили ответственное использование технологии и умение правильно формулировать запросы для ИИ. Ещё 17 % назвали важным навык проверки фактов и распознавания ошибок ИИ. А 14 % – обучение основам создания текстов, изображений и других материалов с помощью ИИ.

Ценность искусственного интеллекта в образовании жители СФО связывают не только с упрощением учебных задач. 46 % опрошенных считают, что навык работы с алгоритмами поможет школьникам осваивать современные цифровые инструменты, которые пригодятся в будущем. Ещё 35 % видят в изучении ИИ возможность для развития критического мышления.

29 % респондентов отмечают, что нейросети могут помогать развивать творческие навыки и находить нестандартные решения. По 27 % опрошенных считают, что ИИ способен помочь школьникам лучше изучать материалы и готовиться к дальнейшей учёбе и работе. Ещё 24 % видят пользу технологий в развитии самостоятельности в обучении.

– Знакомство с искусственным интеллектом в школе важно рассматривать не как обучение работе с конкретным инструментом, а как формирование нового набора навыков, – комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

По его словам, ребёнку важно научиться не просто получать готовый ответ, а понимать и проверять информацию, задавать правильные вопросы и самостоятельно принимать решения. Эксперт также отметил, что россияне видят среди главных преимуществ ИИ развитие цифровых навыков и критического мышления. А каждый четвёртый говорит о возможности повысить самостоятельность школьников в обучении.

Губанов также подчеркнул, что ИИ может стать для ребёнка не "готовой шпаргалкой", а помощником для поиска, проверки и развития собственных идей. Задача – научить пользоваться этим инструментом осознанно и ответственно.

Фото: VSE42.Ru
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