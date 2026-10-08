В Кемерове открыли вертолётную площадку: где и зачем

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, у Кузбасского кардиодиспансера открыли новую вертолётную площадку для санавиации.

Раньше всё было иначе. После доставки вертолётом в Кемерово пациентов везли в кардиоцентр на реанимобиле. И врачи теряли драгоценные минуты. А в таких ситуациях каждая секунда может стоить человеку жизни.

Теперь всё изменилось.

– Теперь больного сразу после посадки доставят к специалистам, – пояснил губернатор Кузбасса Илья середюк.

Глава региона также отметил, что такая площадка – уже 24-я медицинская взлётно-посадочная площадка в Кузбассе. Каждая из них – это возможность сохранять здоровье и спасать жизни кузбассовцев. Новая площадка у кардиодиспансера – как раз такая деталь, которая помогает врачам работать быстрее и эффективнее.